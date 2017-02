Fabio, tras su baile con Aleksandra: "Quería besarla, pero era una falta de respeto"

Tras ver sin maquillaje a Pietra, Aleksandra y Miriam, Fabio tuvo que elegir a la pretendienta que más le gustó al natural. Aunque se mostró encantado con los tres resultados, el tronista 'coronó' a Aleksandra con el título de 'la más guapa al natural' y le regaló un baile romántico. Esta mañana, Fabio nos ha explicado lo que sintió durante el baile: "Es guapísima y cualquiera habría querido besarla. Me apeteció hacerlo, pero no lo hice porque me parecía una falta de respeto darle un beso tan precipitado aquí delante de todas", ha confesado ante todas sus pretendientas.