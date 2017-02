Rocío, al resto de pretendientas de Fabio: "Os vais a comer mis babas"

A las pretendientas de Fabio no han encajado nada bien el apasionado beso que su tronista se ha dado con Rocío, a la que han acusado de "atrevida" y de "provocarle de forma facilona". La pretendienta, que nos tiene acostumbrados a no cortarse con nada ni nadie, ha dejado muy claro cuál es su opinión: "Os vais a comer mis babas. Yo me he comido a Fabio, cosa que vosotras no habéis hecho". Rocío se ha mostrado encantada con el beso, ya que Fabio le ha descrito como "el más apasionado" que ha tenido.