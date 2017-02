Jordi planta cara a Facu: "Dijo que lo importante es que la tronista no te expulse"

Jordi estaba dispuesto a mantener el silencio hasta que Facu decidiera si iba a pretender a Marta o no, pero tras un comentario desafortunado del pretendiente, ha decidido contarlo todo. Jordi ha contado que Facu le dijo a él y otro pretendiente que hicieran lo posible para que no les expulsaran. Una confidencia que a Marta no le ha importado demasiado, pero al escuchar a Facu llamar "friki" a Jordi, sí se ha enfadado y mucho.