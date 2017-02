Una despedida y una 'stranger thing': ¿Se lo habrá pensado mejor Alba?

La frase "De donde no hay, no se puede sacar", nos dejaba claro que Alba se volvía a Granada para no volver, pero tras unos días de retiro y lágrimas no sabemos si en su cabeza seguirán retumbando las palabras de Diego "Si me echas de menos, vuelve e intentamos llevarnos bien" y habrá cambiado de opinión, nuestra querida pretendienta se siente rara.