Diego, a sus chicas: “Si Alba no vuelve, yo no voy a tener nada con ella fuera”

Diego estaba satisfecho de haber cerrado el casting y estar conociendo mucho mejor a sus pretendientas, pero ha sido sincero con Emma y le ha contado que le gustaría saber qué pensaba Alba de tal decisión. Algo que ha descubierto inmediatamente porque Alba estaba al otro lado del teléfono: "Me parece que has tomado una gran decisión, pero suerte no te voy a desear como tú comprenderás". Alba está deseando que el trono de Diego se termine para tener algo con él fuera de cámaras: "No te voy a desear que te vayas con ninguna de las chicas que tienes ahí, suerte no te voy a desear, te desearía un milagro". Unas palabras que han vuelto a desatar un cruce de acusaciones entre ella y Melani sin embargo, Alba tiene claro que no quiere volver a darle protagonismo y ha zanjado el tema.

Tras ver las imágenes de la decisión de Diego de cerrar el trono, Alba ha vuelto a ser muy clara: "Me alegra porque cuanto antes se vaya, mejor para mí. Eso sí, si te vas con alguna no esperes venir luego a por mí, no soy el segundo plato de nadie. Espero que sea una decisión firme". Diego le ha explicado que para que él tuviera algo con ella, debería estar en el plató y le ha dejado claro que está ilusionado con las chicas que tiene en plató: "Si tú no estás aquí, no es cosas tuya". Aunque él aseguraba que no le estaba pidiendo que volviera, el tronista le ha planteado la posibilidad de que fuera ella la que tomara el paso de volver para demostrarle que es verdad que siente tanto por él. Una vez más, los jóvenes se han metido en una conversación en la que ninguno de los dos quería mostrar sus cartas y que a Melani le ha parecido un juego de niños. Ella no le daría una oportunidad a una persona que le ha dejado sola dos veces.

A las pretendientas no les ha hecho ninguna gracia que Alba le dejara las puertas abiertas a Diego para una relación fuera del programa, pero él ha querido que estuvieran tranquilas porque él no iba a tener nada con ella, si no volvía a conquistarle: "Si Alba no vuelve, yo no voy a tener nada con ella fuera aunque me vaya solo". Unas palabras que han tranquilizado a las chicas, pero que han enfadado mucho a Alba. Diego cree que si Alba no vuelve a por él le está demostrando que no siente tanto como dice, pero ella tiene la sensación de que él también podría dejar su trono por ella y no lo está haciendo. Ante esta situación, Diego le ha vuelto a dejar a la pretendienta claro que ella no es la única chica por la que siente algo, que cada una le despierta un tipo de sentimientos y que puede que en la final, ninguna le haga sentir lo que ella, pero que si no está en plató jamás tendrán una relación.