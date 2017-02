Alba, a Diego: "Yo me fui porque yo llegué a mi límite y no voy a volver, ni para tu final"

Diego estaba satisfecho de haber cerrado el casting y estar conociendo mucho mejor a sus pretendientas, pero ha sido sincero con Emma y le ha contado que le gustaría saber qué pensaba Alba de tal decisión. Algo que ha descubierto inmediatamente porque Alba estaba al otro lado del teléfono: "Me parece que has tomado una gran decisión, pero suerte no te voy a desear como tú comprenderás". Alba está deseando que el trono de Diego se termine para tener algo con él fuera de cámaras: "No te voy a desear que te vayas con ninguna de las chicas que tienes ahí, suerte no te voy a desear, te desearía un milagro". Unas palabras que han vuelto a desatar un cruce de acusaciones entre ella y Melani sin embargo, Alba tiene claro que no quiere volver a darle protagonismo y ha zanjado el tema.