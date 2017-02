Alba, a Diego: "Si no sientes lo suficiente con tus chicas, me llamas y nos vemos fuera"

Tras ver las imágenes de la decisión de Diego de cerrar el trono, Alba ha vuelto a ser muy clara: "Me alegra porque cuanto antes se vaya, mejor para mí. Eso sí, si te vas con alguna no esperes venir luego a por mí, no soy el segundo plato de nadie. Espero que sea una decisión firme". Diego le ha explicado que para que él tuviera algo con ella, debería estar en el plató y le ha dejado claro que está ilusionado con las chicas que tiene en plató: "Si tú no estás aquí, no es cosas tuya". Aunque él aseguraba que no le estaba pidiendo que volviera, el tronista le ha planteado la posibilidad de que fuera ella la que tomara el paso de volver para demostrarle que es verdad que siente tanto por él. Una vez más, los jóvenes se han metido en una conversación en la que ninguno de los dos quería mostrar sus cartas y que a Melani le ha parecido un juego de niños. Ella no le daría una oportunidad a una persona que le ha dejado sola dos veces.