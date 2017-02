Diego, a sus chicas: "Si Alba no vuelve, yo no voy a tener nada con ella fuera"

A las pretendientas no les ha hecho ninguna gracia que Alba le dejara las puertas abiertas a Diego para una relación fuera del programa, pero él ha querido que estuvieran tranquilas porque él no iba a tener nada con ella, si no volvía a conquistarle: "Si Alba no vuelve, yo no voy a tener nada con ella fuera aunque me vaya solo". Unas palabras que han tranquilizado a las chicas, pero que han enfadado mucho a Alba. Diego cree que si Alba no vuelve a por él le está demostrando que no siente tanto como dice, pero ella tiene la sensación de que él también podría dejar su trono por ella y no lo está haciendo. Ante esta situación, Diego le ha vuelto a dejar a la pretendienta claro que ella no es la única chica por la que siente algo, que cada una le despierta un tipo de sentimientos y que puede que en la final, ninguna le haga sentir lo que ella, pero que si no está en plató jamás tendrán una relación.