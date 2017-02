Aleksandra, a Fabio: "Ya no tengo ilusión"

Emma García ha comenzado el programa comunicándole a Fabio que una de sus pretendientas se quería marchar y él ha tenido claro que la presentadora estaba hablando de Aleksandra. La pretendienta le ha explicado que ha perdido la ilusión por conocerle, que tiene muchos exámenes y que le han ampliado el horario de trabajo de imagen, y que no quería seguir en un sitio donde ya no tenía ilusión. Fabio se ha quedado helado porque Aleksandra es una de las chicas que más le gusta físicamente y tenía la sensación de que se quería marchar porque en el programa anterior no le besó en plató. Aleksandra ha asegurado que las cosas no eran así, pero a Fabio no le hacía ninguna gracia perderla y ha intentado por todos los medios que se diera cuenta de que estaba "confusa" y que él la seguía gustando.