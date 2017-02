Jessica sorprende a Fabio sin maquillaje

Diego pidió que sus pretendientas vinieran al plató sin maquillar y otras tres se han atrevido a mostrarse al natural. Jessica ha sido la primera en bajar las escaleras con la máscara puesta y Mamen ha tenido la sensación de que Fabio se iba a caer de espaldas al verla sin maquillar. Un comentario que no le ha gustado nada al tronista y que le ha llevado a pedirle a Mamen que se mantuviera callada porque ella era la única que no se atrevía a hacer algo así. Jessica ha intentado contenerse porque estaba convencida de que su belleza le iba a gustar al tronista y no se ha equivocado.