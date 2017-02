Mamen vs Rocío: "Eres soez y vulgar"

La segunda valiente que ha bajado las escaleras para enseñarle a Fabio su belleza natural, ha sido Rocío. La pretendienta estaba nerviosa y un comentario negativo de Mamen sobre su guapura, ha servido para que volviera a estallar un enfrentamiento entre ambas. Rocío ha plantado cara a Mamen, reprochándole que ella no se atrevía a venir sin maquillaje porque en las redes se decía que tiene "cara de hombre" y como era de esperar Mamen no se ha callado. Fabio no sabía dónde meterse y ha decido acompañar a Mamen fuera del plató para intentar tranquilizarle. La pretendienta no entiende que se metan con su físico y que ella se haya convertido en la diana de las críticas de todas las pretendientas de Fabio.