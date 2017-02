La doble confidencia de Juanma hace tambalear los tronos de Diego y Fabio: "Me lié con Lola y mi amigo con Rocío" 😱💣😮

Juanma ha regresado al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' para aportar una doble confidencia que afecta a los dos tronistas del programa. Según el expretendiente, Lola se "enrrolló" con él y Rocío con un amigo suyo. Aunque Diego y Fabio no saben a quién creer, la confidencia ha hecho que se tambaleen ambos tronos ¿Tomarán medidas los chicos respecto a sus pretendientas?

Aunque el programa de este jueves ha empezado muy tenso, lo peor estaba por llegar. Emma García avisaba de que había una confidencia y daba paso a Juanma, un expretendiente de Elisa. "Estaba celebrando mi cumpleaños en una discoteca y me presentaron a Lola, estuvimos hablando y pasaron ciertas cosas... Me enrollé con ella y lo puedo demostrar", ha asegurado poniendo en duda a una de las chicas favoritas de Diego.

Tras escuchar la confesión, la implicada ha enfurecido y ha querido desmentirlo todo: "Es mentira. No fue así. Él me dijo que yo le gustaba, pero le contesté que yo había venido al programa a por Diego. Me fui a casa en taxi con Rocío porque esa noche habíamos salido juntas", ha asegurado muy nerviosa.

Lola se defiende: "Fue Juanma el que me tiró los trastos"

Después de que Lola desmintiese todo, Juanma ha querido dar más datos de la 'supuesta' traición de Lola: "Me la presentó Rocío y yo ni sabía que estaba en este programa pretendiendo a Diego. Me lo contó más tarde y lo único que le comenté es que era buen niño". La pretendienta no daba crédito a lo que estaba escuchando, asegurando que dejó claro desde el primer momento que era pretendienta de Diego.

Rocío defiende a Lola: "Juanma me dijo que le gustaba Lola"

Tras ser nombrada en la confidencia, Rocío ha querido dar su versión de los hechos y no ha tardado en salir en defensa de su amiga Lola: "Yo le conozco a él porque es amigo de un ex mío. Les presenté y me dijo que le gustaba Lola. Esa noche dormí con ella", ha aclarado la pretendienta de Fabio provocando el enfado de Juanma.

Juanma hace temblar el trono de Fabio: "Rocío se lió con mi amigo"

Juanma ha estado durante todo el programa amenazando con contar algo más y la reacción de Rocío defendiendo la versión de Lola le ha hecho explotar, sacando a la luz una doble confidencia. "Lo siento por Fabio porque no le conozco y esto también le afecta a él porque Rocío se lió con mi amigo", ha asegurando haciendo que el trono de Fabio también se tambalee.

Diego, tras la confidencia: "No hay mensajes que comprometan a Lola"

Después de leer atentamente los mensajes que Juanma le ha mostrado como prueba de la supuesta 'traición' de Lola, Diego se ha posicionado de lado de su pretendienta: "He leído la conversación y no hay nada que la comprometa, pero estoy caliente y tengo dudas... no sé qué hacer", ha confesado Diego.

Fabio, tras la doble confidencia: "Creo más a Juanma que a las chicas"

Tras verse afectado por la confidencia de Juanma, Fabio ha puesto en duda la credibilidad de la versión que han dado su pretendienta y la de Diego : "Al chico no le conozco de nada, pero le creo un poco porque no son normales cosas como que le cuentes a un desconocido lo que ha pasado en tu cita a ciegas". Además, Fabio ha sacado otra confidencia de Rocío, a la que supuestamente han echado del trabajo por "no parar de tontear por el móvil con otro chico".