Fabio, tras la doble confidencia: "Creo más a Juanma que a las chicas"

Tras verse afectado por la confidencia de Juanma, Fabio ha puesto en duda la credibilidad de la versión que han dado su pretendienta y la de Diego: "Al chico no le conozco de nada, pero le creo un poco porque no son normales cosas como que le cuentes a un desconocido lo que ha pasado en tu cita a ciegas". Además, Fabio ha sacado otra confidencia de Rocío, a la que supuestamente han echado del trabajo por "no parar de tontear por el móvil con otro chico".