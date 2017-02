Lola se defiende: "Fue Juanma el que me tiró los trastos"

Después de que Lola desmintiese todo, Juanma ha querido dar más datos de la 'supuesta' traición de Lola: "Me la presentó Rocío y yo ni sabía que estaba en este programa pretendiendo a Diego. Me lo contó más tarde y lo único que le comenté es que era buen niño". La pretendienta no daba crédito a lo que estaba escuchando, asegurando que dejó claro desde el primer momento que era pretendienta de Diego.