Lo mejor del jueves 09/02/2017

Aunque el programa de este jueves ha empezado muy tenso, lo peor estaba por llegar. Emma García avisaba de que había una confidencia y daba paso a Juanma, un expretendiente de Elisa. "Estaba celebrando mi cumpleaños en una discoteca y me presentaron a Lola, estuvimos hablando y pasaron ciertas cosas... Me enrollé con ella y lo puedo demostrar", ha asegurado poniendo en duda a una de las chicas favoritas de Diego.

Tras escuchar la confesión, la implicada ha enfurecido y ha querido desmentirlo todo: "Es mentira. No fue así. Él me dijo que yo le gustaba, pero le contesté que yo había venido al programa a por Diego. Me fui a casa en taxi con Rocío porque esa noche habíamos salido juntas", ha asegurado muy nerviosa.