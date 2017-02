Melani, sobre la 'traición' de Lola: "Creo que Juanma dice la verdad"

Tras escuchar a Juanma contando que se había enrollado con Lola en una discoteca, Melani ha querido dar su opinión y dejar claro que no cree la versión de su comañera (con la que no se lleva demasiado bien). "No es por quitármela de encima ya, pero yo sé cuándo alguien dice la verdad y cuándo no. Yo nunca daría mi número ni contaría la cita sin cámras", ha asegurado provocando el enfado de la otra pretendienta.