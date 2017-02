Lola, entre lágrimas: "Juanma solo quiere hacerse un sitio en el programa otra vez"

Lola no ha podido evitar romper a llorar. Se siente engañada y cree que la culpa de todo la tiene su inexperiencia en este tipo de programas de televisión: "Estuve toda la noche hablando de Diego porque me gusta. Todo esto ha sido un mamoneo y yo soy nueva en estas cosas, por eso me la han jugado. He reconocido todo lo que había hecho mal, pero yo solo quería tener contacto con el amigo del chico que me gusta. Estoy segura de que lo hace para venir, porque quiere ser tronista, pretendiente o meter la patita otra vez en el programa".