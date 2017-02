Juanma regresa al plató de 'MHYV' cargado de pruebas contra Rocío y Lola

Aunque Rocío ha llegado muy relajada al plató de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', la tronista se ha quejado de que se esté poniendo en duda su palabra. " Estoy muy tranquila porque sé que se va a demostrar que Juanma es un mentiroso. Fabio me va a creer porque no hay nada y simplemente es su palabra contra la mía", ha dejado claro nada más comenzar el programa.

¡Lola explica por qué estaba rayada con Diego!

Lola no se cansa de desmentir su supuesta traición a Diego con Juanma. Casi sin poder controlar las lágrimas, la pretendienta ha explicado los motivos por los que esa noche estaba rayada con su tronista: "Me parecía raro que estuviésemos tan bien en la tercera cita, por eso estaba tan rayada. No sabía si ponerme una coraza o dejarme llevar. Él me hablaba bien de Diego, por eso cogí confianza con él y le conte cómo fue nuestra cita sin cámaras", ha explicado.

Melani, sobre la 'traición' de Lola: "Creo que Juanma dice la verdad"

Tras escuchar a Juanma contando que se había enrollado con Lola en una discoteca, Melani ha querido dar su opinión y dejar claro que no cree la versión de su comañera (con la que no se lleva demasiado bien). "No es por quitármela de encima ya, pero yo sé cuándo alguien dice la verdad y cuándo no. Yo nunca daría mi número ni contaría la cita sin cámras", ha asegurado provocando el enfado de la otra pretendienta.

Lola: "Si Diego no confía en mí, prefiero irme"

Lola ha llegado al plató bastante tranquila, aunque sus nervios han ido aumentndo por momentos. La pretendienta está preocupada por su tronista y solo espera que entre ellos no exista desconfianza. " Estoy tranquila y lo único que me preocupa es la decisión de Diego. No tengo que convencerle de algo que no he hecho y le he dicho toda la verdad. Si desconfía de mí prefiero irme, porque una relación con desconfianzas no llega a ningún sitio. Sé que es un error haberle dado el teléfono, perov no le besé. No me gusta nada porque me gustan los chicos que no son de color y con los ojos claros", ha asegurado poco antes de abandonar el plató entre lágrimas.

Lola, entre lágrimas: "Juanma solo quiere hacerse un sitio en el programa otra vez"

Lola no ha podido evitar romper a llorar. Se siente engañada y cree que la culpa de todo la tiene su inexperiencia en este tipo de programas de televisión: "Estuve toda la noche hablando de Diego porque me gusta. Todo esto ha sido un mamoneo y yo soy nueva en estas cosas, por eso me la han jugado. He reconocido todo lo que había hecho mal, pero yo solo quería tener contacto con el amigo del chico que me gusta. Estoy segura de que lo hace para venir, porque quiere ser tronista, pretendiente o meter la patita otra vez en el programa".

José Carlos, testigo de la traición de Rocío y Lola: "Yo no vi nada"

Diego y Fabio han querido hablar en privado con Juanma para tratar de aclarar lo que pasó en la discoteca con sus dos pretendientes. Como prueba, el supuesto 'amante' de Lola ha querido llamar a su amigo José Carlos, testigo de esa noche loca. "Yo no vi nada. Yo estuve hablando con estas dos chicas y las dos me dijeron que estaban muy ilusionadas por vosotros. Después me enteré de que había pasado algo, pero tampoco lo ví. Yo lo que sé es porque me lo ha dicho él y confío a muerte en mi amigo. Yo sé que se fueron pero no tardaron nada", ha asegurado haciendo que se tambalee la versión de Juanma.

Rocío y Lola tienen un careo con Juanma... con llamada incluida

Rocío y Lola siguen asegurando que todo loque cuenta Juanma es mentira y para tratar de destaparle han tenido un careo los tres. Como prueba de su versión, el expretendiente del programa ha llamado al supuesto amante de Rocío, que ha tardado en reaccionar y solo al final de la conversación ha asegurado haberse dado "cuatro besos" con la pretendienta de Fabio.

Avance: Diego y Fabio toman una decisión ¿Expulsarán a sus pretendientas?

Después de escuchar la confidencia de Juanma en la que asegura que Roío y Lola han traicionado a sus tronistas y de haber visto y descartado diferentes pruebas de la supuesta noche, Fabio y Diego han tomado una decisión. Este lunes, a las 12:45 horas, conoceremos la decisión de los dos tronistas.