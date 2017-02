José Carlos, testigo de la traición de Rocío y Lola: "Yo no vi nada"

Diego y Fabio han querido hablar en privado con Juanma para tratar de aclarar lo que pasó en la discoteca con sus dos pretendientes. Como prueba, el supuesto 'amante' de Lola ha querido llamar a su amigo José Carlos, testigo de esa noche loca. "Yo no vi nada. Yo estuve hablando con estas dos chicas y las dos me dijeron que estaban muy ilusionadas por vosotros. Después me enteré de que había pasado algo, pero tampoco lo ví. Yo lo que sé es porque me lo ha dicho él y confío a muerte en mi amigo. Yo sé que se fueron pero no tardaron nada", ha asegurado haciendo que se tambalee la versión de Juanma.