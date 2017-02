¡Lola explica por qué estaba rayada con Diego!

Lola no se cansa de desmentir su supuesta traición a Diego con Juanma. Casi sin poder controlar las lágrimas, la pretendienta ha explicado los motivos por los que esa noche estaba rayada con su tronista: "Me parecía raro que estuviésemos tan bien en la tercera cita, por eso estaba tan rayada. No sabía si ponerme una coraza o dejarme llevar. Él me hablaba bien de Diego, por eso cogí confianza con él y le conte cómo fue nuestra cita sin cámaras", ha explicado.