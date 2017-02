Lola: "Si Diego no confía en mí, prefiero irme"

Lola ha llegado al plató bastante tranquila, aunque sus nervios han ido aumentndo por momentos. La pretendienta está preocupada por su tronista y solo espera que entre ellos no exista desconfianza. "Estoy tranquila y lo único que me preocupa es la decisión de Diego. No tengo que convencerle de algo que no he hecho y le he dicho toda la verdad. Si desconfía de mí prefiero irme, porque una relación con desconfianzas no llega a ningún sitio. Sé que es un error haberle dado el teléfono, perov no le besé. No me gusta nada porque me gustan los chicos que no son de color y con los ojos claros", ha asegurado poco antes de abandonar el plató entre lágrimas.