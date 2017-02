Yera está triste porque Rym ya no le mira

El tatuaje de Joni ha dejado a sus pretendientes muy sorprendidos, pero Yera estaba muy raro y Emma García ha querido saber qué le pasaba. El pretendiente no quería engañar a nadie y ha mirado a Rym y le ha explicado que estaba muy afectado porque no notaba ningún cruce de miradas entre ambos. La tronista no podía creer que Yera le estuviera diciendo algo así en serio y no podía ni imaginar que esto iba a ser solo el principio de una ruptura. Yera ha ido un poquito más allá y le ha pedido a Rym que le confirmara si entre ellos había algo más de química porque él no sentía lo mismo que el primer día y creía que entre ellos había algo más que pasión. Nagore ha confesado que había escuchado a Yera decir fuera de cámaras que Rym no iba a ser la mujer de su vida y Rafa Mora ha aclarado que a Yera le estaba pasando lo mismo que le pasó a él cuando era pretendiente. Al parecer, Yera está acostumbrado a que todas las chicas vayan detrás de él y su ego, no le deja competir con otros chicos por una mujer. Una teoría que el pretendiente ha confirmado y que ha dejado a Rym muy disgustada.