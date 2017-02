Yera pide a Rym que deje el trono: "Quiero conocerte fuera de aquí"

La tronista ha intentado explicarle a Yera que él es un chico que le gusta mucho y convencerle de que puede llegar a superar su ego y aprender a luchar en plató por su amor, pero el pretendiente parecía convencido de que 'Mujeres y hombres' no estaba hecho para él porque no soporta la competición. Una situación que ha llevado a la tronista a tener la sensación de que la culpa era de ella por haber besado a Yera tan rápido, pero se estaba equivocando porque él la quería seguir conociendo, pero fuera de cámaras: "Quiero conocerte fuera de aquí". Los pretendientes de Rym se estaban poniendo muy nerviosos, pero ella tenía claro que no iba a dejarlo todo por un chico con el que había tenido solo dos citas cuando tiene a otros chicos que le gustan mucho. La tronista estaba en shock, unos chicos se tatúan su nombre y otro le pide que lo deje todo por él.