Lo mejor del martes 14/02/2017

La tronista se ha llevado una gran sorpresa cuando ha entrado en la sala VIP y se ha encontrado con Javier, el expretendiente de Claire. La tronista se había fijado en él y Javier no se ha perdido ni un solo programa de Marta en 'Mujeres y hombres'. Javier usa la colonia que más le gusta a Marta, tiene 24 años, es Ingeniero Agrícola, vive en Aguadulce y no viene a perder el tiempo porque tiene un trabajo fijo, por lo que no quiere perder el tiempo. A Marta le ha encantado conocerle y le ha aceptado de pretendiente sin dudarlo.