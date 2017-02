Camacho, relaciones públicas: "Rocío estuvo toda la noche conmigo"

En una misma historia hay muchas versión y Emma García ha invitado a entrar al plató a Camacho, el relaciones públicas del local dónde sucedió todo. Parecía que nos iba a cantar un rap, pero Camacho ha venido para contarnos toda la verdad. El joven asegura que él estuvo toda la noche con Rocío en una mesa y que fueron Juanma y sus amigos los que se acercaron a ellas, algo que no suele ser habitual. Camacho también es amigo de Juanma y éste ha asegurado que no estaba mintiendo, pero que simplemente no le dijo nada ese día. El relaciones también ha comentado que Juanma iba a venir al programa a pretender a Rym y Juanma lo ha confirmado porque no tiene nada que ocultar.