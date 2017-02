Diego: "José Carlos me dijo que le pediste que mintiera porque querías tele"

Mucho más relajado y con la seguridad de tener la verdad en su poder, Diego ha entrado en el plató, ha saludado a los padres de Lola y ha atacado directamente a Juanma. El tronista no entendía por qué estaba de nuevo en un plató si él no quería salir en la tele. Diego ha explicado que había ido a la discoteca dónde sucedió todo y que José Carlos, el amigo de Juanma, le había confesado que Juanma le había pedido que dijera que era verdad que se había besado con Lola cuando no había pasado nada. Juanma no podía creer lo que estaba pasando y ha asegurado que habían engañado a Diego porque él tenía la conversación con José Carlos y no fue ni parecida. Según Juanma, José Carlos había mentido porque ha roto su relación con Jenny y no quiere saber nada del programa.