Diego, a Juanma: "Le contaste todo a mi amiga para que el juego te saliera bien"

Diego se ha ido enfadando por momentos y aunque Juanma le ha pedido que se tranquilizara, ambos han protagonizado un momento tenso. Pasados los nervios, Diego le ha enseñado a Juanma los mensajes que confirmaban que él le había contado lo sucedido a una amiga suya para que se lo contara a él y así ser más creíble. Juanma ha reconocido que había hablado con la amiga de Diego, pero que no lo hizo con esa intención y que las pruebas que estaban revisando no eran auténticas porque él no se llama a sí mismo "viejito".