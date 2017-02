Caso cerrado: Diego cree a Lola

Juanma ha entrado en el plató manteniendo que sí se había besado con Lola, pero Nagore tenía dudas de su versión y Olvido Hormigos ha comentado que fuentes del local dónde se produjeron los hechos, le habían contado que Lola había hablado sin reparos de su cita sin cámaras con Diego y que había asegurado que no habían llegado a más porque el tronista no le gustaba lo suficiente. Lola ha entrado en el plató para aclarar la situación y ha explicado que a ella le cuesta mucho trabajo intimar con un chico y que no lo hizo con Diego, a pesar de que le gusta mucho, porque no le hace falta quitarse la ropa para que un chico la conozca. Sin embargo, su versión no terminaba de convencer porque no tenía sentido que hubiera hablado del tema con total naturalidad y que si es cierto que le cuesta tanto intimar con un chico, no se entendía que se hubiera besado con Juanma cuando ella asegura que no le gusta nada de nada.

Melani no creía ni una sola de las palabras de Lola y ha puesto en duda que no fuera verdad que Lola se hubiera besado con Juanma y luego se hubiera arrepentido porque Diego le gustaba de verdad. Una reflexión que ha llevado a Lola a explicar que ella actuó así porque tenía miedo de enamorarse en un programa de televisión. Ella pensaba que la gente venía al programa a hacer un papel y se ha dado cuenta de que en 'Mujeres y hombres' te enamoras de verdad porque a ella es lo que le ha pasado.

Por primera vez en el programa los padres de una pretendienta han visitado el plató para apoyar la versión de su hija. Fernando y Conchita, los padres de Lola, han entrado en el plató para hablar alto y claro porque nunca habían visto a su hija sufrir tanto. "Este señor se la jugó, es una cría de 20 años, no tiene calle no tiene mundo, hace un mes que voló del nido. Este señor tiene mucha calle, mucha tele y tiene mucho mundo aparte, de que es un viejo al lado de mi hija... Con todos mis respetos y te pido perdón, pero es lo que siento. Eres un aprovechado y te has aprovechado de mi hija... ", muy nerviosa y atravesando una situación de salud muy delicada, así le ha querido explicar Conchita a Juanma que estaba mintiendo y que no lo iba a admitir. Juanma se ha mantenido en sus trece y Conchita le ha comunicado que iba a tomar medidas legales contra él. Algo que a Juanma no le ha asustado porque según asegura, esa sería la única opción de que él pueda mostrar las grabaciones de la discoteca en las que se ve claramente que él y Lola sí se besaron.

En una misma historia hay muchas versión y Emma García ha invitado a entrar al plató a Camacho, el relaciones públicas del local dónde sucedió todo. Parecía que nos iba a cantar un rap, pero Camacho ha venido para contarnos toda la verdad. El joven asegura que él estuvo toda la noche con Rocío en una mesa y que fueron Juanma y sus amigos los que se acercaron a ellas, algo que no suele ser habitual. Camacho también es amigo de Juanma y éste ha asegurado que no estaba mintiendo, pero que simplemente no le dijo nada ese día. El relaciones también ha comentado que Juanma iba a venir al programa a pretender a Rym y Juanma lo ha confirmado porque no tiene nada que ocultar.

Juanma estaba intentado demostrar que todo el mundo sabía que él había querido volver al programa para pretender a Rym cuando los padres de Lola se han vuelto a poner nerviosos y él les ha pedido que no siguieran con el tema porque "No saben de la misa la mitad de lo que su hija hizo esa noche". Un comentario que les ha puesto mucho más nerviosos todavía y que ha conseguido que entre los cuatro se volviera a producir un tenso intercambio de palabras.

Mucho más relajado y con la seguridad de tener la verdad en su poder, Diego ha entrado en el plató, ha saludado a los padres de Lola y ha atacado directamente a Juanma. El tronista no entendía por qué estaba de nuevo en un plató si él no quería salir en la tele. Diego ha explicado que había ido a la discoteca dónde sucedió todo y que José Carlos, el amigo de Juanma, le había confesado que Juanma le había pedido que dijera que era verdad que se había besado con Lola cuando no había pasado nada. Juanma no podía creer lo que estaba pasando y ha asegurado que habían engañado a Diego porque él tenía la conversación con José Carlos y no fue ni parecida. Según Juanma, José Carlos había mentido porque ha roto su relación con Jenny y no quiere saber nada del programa.

Diego se ha ido enfadando por momentos y aunque Juanma le ha pedido que se tranquilizara, ambos han protagonizado un momento tenso. Pasados los nervios, Diego le ha enseñado a Juanma los mensajes que confirmaban que él le había contado lo sucedido a una amiga suya para que se lo contara a él y así ser más creíble. Juanma ha reconocido que había hablado con la amiga de Diego, pero que no lo hizo con esa intención y que las pruebas que estaban revisando no eran auténticas porque él no se llama a sí mismo "viejito".

Tras ver todas las pruebas y escuchar todas las versiones, Diego ha tenido claro que él cree a Lola y que la joven ha sido fruto de una trampa, en la que ha caído. Lola no podía creer que Diego estuviera demostrándole tanto al confiar en ella y se ha levantado para abrazar a su tronista. La noticia ha llenado el plató de alegría por unos instantes y los jóvenes no ha dudado en besarse apasionadamente.

Melani es una chica dura, muy dura, pero en esta ocasión no ha podido controlar las lágrimas porque ya ha aguantado demasiado. Ella lleva desde el primer día luchando por el amor de Diego y no para de ver que el resto de chicas se saltan las normas o abandonan y Diego siempre las perdona y encima las premia con besos. Diego ha intentado que Melani entendiera que en esta ocasión Lola había sido fruto de una trampa, pero no se le ha ocurrido otro argumento mejor que besarla y su trono se ha vuelto a complicar: Lola ha abandonado el plató hecha una furia. Continuará...