Diego, a Lola: "Quiero creerte, pero no sé"

Diego estaba destrozado porque él quería confiar en Lola, pero su intuición le decía que no lo debería hacer. El tronista ha querido saber por qué Lola le dio el teléfono a Juanma y por qué no le respondió con una negativa rotunda cuando él le propuso ir a su hotel, pero Lola no tenía una justificación clara para el tema. Diego le ha pedido que le mirara a los ojos y le prometiera que no se había besado con Juanma y ella lo ha hecho "Te lo juro al 100%", pero en el momento que el tronista le ha dicho que si estaba mintiendo se iba a volver en su contra, Lola le ha dicho que ella no juraba nunca. Una situación que ha dejado a Diego sin palabras.