Nunca ☔ a gusto de todos: Diego besa a Melani y Lola abandona el plató

Melani es una chica dura, muy dura, pero en esta ocasión no ha podido controlar las lágrimas porque ya ha aguantado demasiado. Ella lleva desde el primer día luchando por el amor de Diego y no para de ver que el resto de chicas se saltan las normas o abandonan y Diego siempre las perdona y encima las premia con besos. Diego ha intentado que Melani entendiera que en esta ocasión Lola había sido fruto de una trampa, pero no se le ha ocurrido otro argumento mejor que besarla y su trono se ha vuelto a complicar: Lola ha abandonado el plató hecha una furia.