Lola: "No me hace falta quitarme la ropa para que un chico me conozca"

Juanma ha entrado en el plató manteniendo que sí se había besado con Lola, pero Nagore tenía dudas de su versión y Olvido Hormigos ha comentado que fuentes del local dónde se produjeron los hechos, le habían contado que Lola había hablado sin reparos de su cita sin cámaras con Diego y que había asegurado que no habían llegado a más porque el tronista no le gustaba lo suficiente. Lola ha entrado en el plató para aclarar la situación y ha explicado que a ella le cuesta mucho trabajo intimar con un chico y que no lo hizo con Diego, a pesar de que le gusta mucho, porque no le hace falta quitarse la ropa para que un chico la conozca. Sin embargo, su versión no terminaba de convencer porque no tenía sentido que hubiera hablado del tema con total naturalidad y que si es cierto que le cuesta tanto intimar con un chico, no se entendía que se hubiera besado con Juanma cuando ella asegura que no le gusta nada de nada.