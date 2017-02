Conchita, madre de Lola, a Juanma: "Te has aprovechado de mi hija, te voy a demandar"

Por primera vez en 'Mujeres y hombres' los padres de una pretendienta han visitado el plató para apoyar la versión de su hija. Fernando y Conchita, los padres de Lola, han entrado en el plató para hablar alto y claro porque nunca habían visto a su hija sufrir tanto. "Este señor se la jugó, es una cría de 20 años, no tiene calle no tiene mundo, hace un mes que voló del nido. Este señor tiene mucha calle, mucha tele y tiene mucho mundo aparte, de que es un viejo al lado de mi hija... Con todos mis respetos y te pido perdón, pero es lo que siento. Eres un aprovechado y te has aprovechado de mi hija... ", muy nerviosa y atravesando una situación de salud muy delicada, así le ha querido explicar Conchita a Juanma que estaba mintiendo y que no lo iba a admitir. Juanma se ha mantenido en sus trece y Conchita le ha comunicado que iba a tomar medidas legales contra él. Algo que a Juanma no le ha asustado porque según asegura, esa sería la única opción de que él pueda mostrar las grabaciones de la discoteca en las que se ve claramente que él y Lola sí se besaron.