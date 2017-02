Diego le concede una cita a Melani... ¡Y ella la rechaza! 😱😱😱

Diego y Fabio no están teniendo un trono demasiado tranquilo y el programa de este jueves lo ha demostrado de nuevo. El programa de este jueves ha llegado cargado de momentos incómodos para ambos y los dos tronistas se han mostrado disgustados con el comportamiento de sus chicas.

Todo ha comenzado con una noticia bomba que afectaba a Diego. Cuando parecía que las confidencias se habían terminado y que el programa recuperaba su ritmo normal, Estefanía ha traído una nueva confidencia vía Instagram sobre Melani. La prueba era una conversación en la que la pretendienta le pide a otro chico que la espere porque solo está en el programa por dinero. Tras ver la conversación, Diego no ha querido darle ninguna credibilidad. El tronista ha segurado que a él también le falsearon algo en esta red social y prefiere confiar en su chica que en alguien que no conoce.

Pero los problemas solo habían comenzado para Diego, que tras jugar al 'Yo nuncas he...' ha tenido que conceder dos citas normales y una especial a tres de sus pretendientas. Todas las chicas querían conseguir un momento a solas con él. Todas menos Melani, que tras ser la 'premiada' con la cita normal ha decidido rechazarla. "Quiero hablar contigo y hace tiempo que estoy aquí, así que si no me das la especial, mejor que esta se la des a otra de tus chicas", ha sentenciado la pretendienta sin dejarse convencer por nadie. Diego ha explicado su decisió: "Con ella ya he tenido muchas y me queda poco aquí, por eso quyiero conocer al resto".m

Pero Diego no ha sido el único que la salido mal parado este jueves. No es la primera vez que la madre de una pretendienta visita el plató de 'MYH' para conoceral pretendiente de su hija, pero esta ha sido una de las veces que más lío se ha montado . La visita de la madre de Marta y Mamen ha alterado mucho a las pretendientas de ambos bandos, especialmente a las de Fabio. La relación de casi todas las chicas con Mamen es pésima y Rocio, Pietra y Jessica han decidido abandonar el plató. Describen a su compañera como una "falsa" que miente para salir impune de todo y creen que la visita de su madre solo puede confundir a su tronista.

Fabio está cansado de la mala relación que tienen sus pretendientas y de lo complicado que se lo ponen todo, motivo por el que las ha 'ameazado' con tomar medidas más serias que puedan afectar a su paso por el programa.