Diego le concede una cita a Melani... ¡Y ella la rechaza!

Tras jugar al 'Yo nunca he', Diego ha elegido a las pretendientas cuyas respuestas más le han gustado para tener una cita normal y otra especial. Todas las pretendientas querían conseguir una de las dos. Todas menos Melani, que tras ser la 'premiada' con la cita normal ha decidido rechazarla. "Quiero hablar contigo y hace tiempo que estoy aquí, así que si no me das la especial, mejor que esta se la des a otra de tus chicas", ha sentenciado la pretendienta sin dejarse convencer por nadie. Diego ha explicado su decisió: "Con ella ya he tenido muchas y me queda poco aquí, por eso quyiero conocer al resto".