Diego: "He tomado la decisión de no volver a besarme en el plató"

Después de la salida precipitada de Lola al ver besarse a Diego con Melani, el tronista ha tomado l decisión de no volver a hacerlo. "Durante lo que me queda de trono no voy a besarme más en el plató con ninguna de mis chicas. No es porque quiera quedar bien con todos, pero queda muy poco para la final y no quiero perder a ninguna chica por algo así", ha asegurado el tronista.