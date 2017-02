Lola, a Diego: "Estuvo muy mal que besaras a Melani con mis padres aquí"

Lola abandonó el programa al ver a Diego besarse con Melani, algo que le dolió especialmente porque el tronista lo hizo delante de sus padres. Aunque le ha recalcado lo mucho que le molestó, la pretendienta le ha perdonado y ha regresado al plató dispuesta a conquistarle: "No estoy enfadada porque has confiado en mí, pero muy mal lo de besarte con mis padres aquí", le ha dico. Diego, visiblemente contento con su vuelta, ha querido disculparse: "Te pido perdón, pero no fue a mala fe y admito que estuvo mal".