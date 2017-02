Lo mejor del lunes 20/02/2017

Aunque muchos han sido los que no han creído la versión de Albert sobre lo que pasó con la chica del video, Noel ha salido en su defensa: "El gran problema de Albert es que no sabe defenderse. No pongo la mano en el fuego por él, pero creo que no hizo nada". Albert ha dado más datos sobre lo que realmente pasó esa noche y de quiénes son esas dos chicas: "No son amigas, pero son colegas del barrio de toda su vida. No tengo su número de teléfono y solo hemos hablado un par de veces por Snapchat".