Albert, a Rym: ”Esa chica es amiga mía”

El enfado de Rym con Albert iba en aumento y él comenzó a rebajar el tono. El pretendiente se ha escudado en que la gente es muy mala y que no podía hacer nada si había una chica detrás de él y encima le estaba grabando. Una excusa que la tronista tampoco ha aceptado y que ha llevado a Albert a explicarle que él no podía hacer nada: “¿Dejo a mis amigos porque una chica me esté calentando?”. Los jóvenes no se estaban entendiendo, pero al ver de nuevo las imágenes de la discordia, Albert se ha dado cuenta de que la chica que salía en el vídeo era una de sus amigas y le ha explicado a Rym que él no iba a hacer nada con su amiga y que tampoco tenía el valor de decirle que no le bailara así. Algo que a Rym le ha molestado aún más, “Si tu amiga baila así, yo no quiero estar contigo”.