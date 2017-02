Rym, a Albert: “Solo pido un poco de respeto”

Antes de que la cosa fuera a más, Albert le ha explicado a Rym que la chica que se veía en el vídeo era su amiga, pero que sí hubo otra chica que intentó calentarle toda la noche, y que no sabe muy bien cómo decirle a las chicas que se aparten de él. Joni también se ha quedado callado cuando Rym le ha preguntado si a él le pasaba lo mismo. Albert no podía entender que Rym se enfadara porque hubiera bailado con una amiga suya ya que, él no se enfadaría en el caso contrario, pero a la tronista le cuesta mucho trabajo creer que esa chica sea su amiga y le estuviera bailando así.