Rym, a Albert: “¿Me estás tomando el pelo?”

Ninguno de los pretendientes de Rym parecía dispuesto a dar un paso al frente y Emma García ha querido que viéramos las imágenes que tanto habían disgustado a la tronista. En el vídeo se veía a Albert hablando y medio bailando con una chica. El pretendiente ha preguntado qué si era él el que salía en el vídeo y Rym se ha molestado mucho. Albert asegura que él no estaba bailando con la chica, pero a la tronista le duele que haya sido capaz de tatuarse su nombre y no de poner límites a una chica que se le está acercando demasiado. En lugar de admitir que se había equivocado, Albert se ha puesto a la defensiva y ha mantenido la postura de que él no había hecho nada malo y ha llegado a poner en duda de que a Rym no se le acercaran chicos de la misma manera.