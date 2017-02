Mª José, a Albert: “Me dicen que le diste el teléfono, el tocaste el trasero e invitaste a una amiga suya a irse contigo al hotel”

Albert y Rym se habían metido en un círculo del que parecía que no iban a salir y Emma le ha pedido a Mª José, la redactora del programa, que entrara en plató para que nos contara más detalles de lo sucedido. Al parecer, la redactora había hablado con un testigo de lo sucedido y le ha habían asegurado que la chica no era amiga de Albert, que se trataba de una fan, que se habían intercambiado los teléfonos y que el pretendiente le había tocado el trasero en varias ocasiones. Albert no podía creer lo que estaba sucediendo y en el momento que Mª José ha asegurado que él le había ofrecido a otra chica irse con él al hotel, ha asegurado que eso era totalmente falso porque la situación pasó en Barcelona y él allí no duerme en un hotel.