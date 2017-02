Rym, a Albert: “No te creo”

Tras ver su última cita especial, Albert se ha levantado para pedirle a Rym que confiara en él porque le estaba diciendo la verdad y llevaba tres meses luchando por su amor porque lo único que quiere es estar con ella, pero Rym no podía terminar de creerle y le ha dejado claro que estaba convencida de que esa chica no era su amiga. Nagore ha intentado volver a echarle una mano al pretendiente y le ha dicho a Rym que no había nada de malo en ese baile y que igual Albert necesitaba sentirse deseado por un momento ya que en plató no es el preferido.