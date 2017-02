Albert, a Rym: “Me he equivocado. Si no vas a confiar en mí me voy”

Por primera vez, Albert ha reconocido que se había equivocado y le ha pedido a Rym que le dijera si iba o no a confiar en él porque si no estaba dispuesto a marcharse. Para Albert la confianza es lo más importante en una relación y no quiere seguir en el programa calendando la silla cómo supuestamente hace Joni. Y hablando del Rey de Roma, Joni ha asegurado que Albert había sido un poco torpe, pero que a él también le había pasado una situación similar varias veces.