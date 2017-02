Rym abandona el plató después de que Albert reconozca que "tonteó" con la chica

Tras mantener durante todo el programa que no había tonteado con su amiga, Albert ha terminado cambiando su versión: "Puede ser que me contradiga porque estoy nervioso, pero no hice nada. Vale, es verdad que hubo tonteo... pero es amiga mía. Ha sido sin querer y no era consciente de la situación", ha asegurado. Tras su confesión, Rym no ha aguantado más y ha abandonado el programa para "coger aire". El tronista ha corrido en su búsqueda y ha tratado de convencerla para que le perdonase. Pero la tronista se ha mostrado muy molesta con su actitud: "Estoy decepcianada, me da asco todo esto".