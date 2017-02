Albert, muy triste: "Si no estuviera Rym me hubiera liado con ella o con otra"

Albert no sabía si Rym iba a confiar en él o su historia de amor estaba a punto de terminarse para siempre y estaba muy triste. Emma García ha querido echarle una mano y le ha preguntado qué si se había acordado de Rym en algún momento y él no ha podido ser más sincero. En ese momento no pensó en Rym, pero tiene claro que si él no estuviera en el programa únicamente por Rym esa noche hubiera tenido un lío con esa chica o con cualquier otra. Un comentario que ha enfadado muchísimo a Rym, pero que en plató han visto como algo bonito porque eso quería decir que lo que siente por la tronista es real. Joni estaba flipando y no quería defender a su mayor rival, pero sí tenía la sensación de que a Albert se la habían jugado.