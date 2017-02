Cita Rym y Antonio (21/02/2017)

368

http://telecincostatic-a.akamaihd.net/mujeresyhombres/2017/febrero/21-02-2017/Rym-Antonio-gustas-sonrisa-deseas_MDSIMA20170221_0236_11.jpg

Rym, sobre Antonio: "Me gustas, me sacas una sonrisa, me deseas"

Rym no le ha dado la cita a Antonio porque le haya dado pena sino porque lo ha conseguido después de cantar en plató. Y no son los únicos argumentos, también porque le gusta, es hombre y le desea. Él le ha contestado cantándole: "te voy a comer la boca, te voy a comer la boca..." que ha hecho que Rym no pudiese aguantar las ganas de besarle una y otra vez.



telecinco.es