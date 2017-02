Marta: "Tito es como un vampiro energético que me chupa la energía"

La tronista está cansada de los constantes enfados de Tito y cuando le ha visto en la sala VIP ha tenido la sensación de que "es como un vampiro energético que me chupa la energía". Tito no quiere ser ningún vampiro, ni un cansino como está empezando a ser y se ha plantado delante de Marta para explicarle que siente que entre ellos dos no hay la química suficiente y que su paso por 'Mujeres y hombres' ha terminado. La tronista le parece una chica muy bonita, pero él no siente lo que tiene que sentir y viceversa.