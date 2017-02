Lo mejor del martes 21/02/2017

Albert ha mirado a Rym a los ojos y le ha vuelto a explicar lo que siente su corazón por ella y la tronista no ha podido más, se ha derrumbado. Rym está muy muy dolida, pero lo está porque Albert le gusta muchísimo y aunque lo intente, no puede dejar que se vaya y perderle para siempre. Le ha pedido que le prometiera que no había pasado nada con esa chica y que algo así no iba a volver a suceder y tras obtener su promesa, ha llegado el esperado abrazo. Una situación que ha preocupado muchísimo a Joni, quién en lugar de ver desconfianza entre ellos, ha visto que hay mucho sentimiento.