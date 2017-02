Rym, a un Albert destrozado: "Quiero creer que no has hecho nada"

Albert estaba atravesando un momento muy complicado, Rym no terminaba de confiar en él y ya no sabía cómo explicarle que estaba diciendo la verdad. El pretendiente ha intentado mantener la compostura, pero se ha terminado rompiendo. Es consciente de que lo ha hecho mal y que se ha explicado mucho peor, pero él se fue solo a su casa y tiene la sensación de que si Rym ya no va a confiar su relación con la tronista no puede continuar. Rym quería creerle porque le gusta muchísimo y estaban viviendo una relación muy bonita, pero ver esas imágenes le ha hecho mucho, mucho daño.