Rym, sobre Albert: "Quiero que se quede, pero me ha dolido mucho"

A Rym le ardía el corazón y ni se ha molestado en mirar su cita con Antonio, ella solo tenía en la cabeza a Albert. La tronista tiene claro que quiere que Albert se quede, pero también que le ha dolido verle así con otra mujer y que le va a costar mucho trabajo superar algo así. Albert se ha puesto de rodillas delante de ella y le ha vuelto a explicar que él no quería quedarse si ella sentía que no iba a volver a confiar en él porque sus sentimientos van en aumento y no quiere pasarlo mal. Rym le ha vuelto a hacer prometer que no había pasado nada y que algo así no iba a pasar nunca más y una vez prometido, Albert se ha vuelto a sentar en su silla de pretendiente.